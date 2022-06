Muzikant Beck brengt dertien muziekvideos uit gebaseerd op NASA-beeldmateriaal

De Amerikaanse artiest Beck heeft in samenwerking met de NASA en Osk Studio dertien muziekvideo's uitgebracht die beelden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie gebruiken. De beelden zijn volgens de makers gemanipuleerd met kunstmatige intelligentie.

Het project is gepubliceerd onder de naam Hyperspace: A.I. Exploration. Het gaat om dertien muziekvideo's die gemaakt zijn bij het vorig jaar uitgebrachte album Hyperspace van Beck. De producties zijn tot stand gekomen in samenwerking met de NASA en de bijbehorende website geeft informatie over de muziek en de video's, maar ook over de planeten en sterrenstelsels die het onderwerp zijn van de beelden.

De video's hebben thema's als de zon, maan, Mars, aarde, Saturnus, Jupiter, het Melkwegstelsel en zwarte gaten. Voor de visualisaties zijn beelden van bijbehorende NASA-missies gebruikt, onder andere gemaakt door de Hubble-telescoop, het internationale ruimtestation ISS, Mars-rover Curiosity, de Lunar Reconnaissance Orbiter en het Solar Dynamics Observatory.

Osk Studio heeft het NASA-beeldmateriaal omgezet in visualisaties. De makers spreken over een project dat data en muziek combineert, aan de hand van kunstmatige intelligentie. Inhoudelijke details over hoe kunstmatige intelligentie is ingezet voor het maken van de videoclips, geven de artiesten niet. De dertien muziekvideo's zijn te bekijken op een Hyperspace-website en in een playlist op YouTube.