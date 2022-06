Tweakers Podcast #125 - Microsoft-publiek, Apple-politiek en TikTok-dramatiek

Een telefoon van 1300 dollar met een enkele 11-megapixelcamera achterop en een soc van vorig jaar. Dat is atypisch, maar Microsoft doet het met de Surface Duo. Maar voor wie is die Android-telefoon en wat wil Microsoft ermee bereiken?

We bespreken in deze podcast de plek van de Surface Duo in de strategie van Microsoft, die niet zozeer meer lijkt te draaien om besturingssystemen, maar om het bedienen van een zakelijk publiek met hardware en diensten.

Maar er is meer te bespreken. Met Joris Jansen en Julian Huijbregts hebben we het ook over hoe Apple gamestreamingdiensten als Microsoft xCloud en Google Stadia weert uit de App Store. Het blijkt nog een complex verhaal waarom Apple dat doet, maar nog complexer is het vraagstuk of Apple hiermee een monopolie misbruikt.

Ook gaat het over TikTok dat met Microsoft onderhandelt over een overname. Moederbedrijf ByteDance moet een deel verkopen, omdat de overheid van de VS zo bang is voor spionage via TikTok-data dat het de app wil verbieden. Daarnaast heeft Joris het over zijn liefde voor uhd-blu-rayschijfjes en bespreekt Wout technieuws dat heel groot kan worden: de verkoop van ARM, mogelijk aan Nvidia.

Noot: door een schuifje dat irritant genoeg fout stond, konden we geen gebruik maken van de lokale opnames van de stemmen. We hebben het geluid proberen op te poetsen met allerlei schoonmaakmiddelen, maar het is helaas een beetje terug te horen in de geluidskwaliteit, die niet is zoals we het zouden willen. Excuses daarvoor.

0:20 Opening

1:16 Waarom Microsoft de Surface Duo maakt

14:30 Disney en schijfjes

23:16 Een archief in Google Foto's

31:36 De verkoop van ARM

34:53 TikTok en Microsoft

47:34 Apple en gamestreamers

57:13 Sneak peek