Tweakers Podcast #130 - RTX-testen, Star Wars-trailers en Apple-troeven

Fun fact: bij het maken van de review van de Nvidia RTX 3080 deze week, wilden de auteurs zoveel pagina's toevoegen, dat het cms stuk ging. Het is een van de dingen die ter sprake komen tijdens deze Tweakers Podcast.

Deze week bespreken Reinoud Dik, Wout Funnekotter, Jurian Ubachs en Arnoud Wokke onder meer de review van de RTX 3080, waarvan Reinoud een van de auteurs is. Waar het op neerkomt? Als het concept portemonnee enigszins noemenswaardig in je leven een rol speelt, kun je maar beter geen videokaart bij release kopen, bepleit Reinoud. Bovendien komt AMD volgende maand met zijn Big Navi-kaart en is goed om daarop te wachten, ook omdat Nvidia wellicht de prijs aanpast als AMD alle details bekend heeft gemaakt.

Maar er is veel meer om te bespreken. Arnoud wil even het Apple-evenement nabespreken, wat het voorprogramma lijkt te zijn van Apples najaar. En waarom Apple deze week geen iPhones te presenteren had? Omdat ze laat zijn, zo trapt Arnoud de open deur in.

Over smartphones gesproken, Wout brengt de LG Wing ter sprake, de rare smartphone die de Zuid-Koreaanse fabrikant deze week presenteerde. Is dit een smartphone van de toekomst of een experiment dat nergens toe gaat leiden. Zit LG op een dood spoor of is this the way?

This is the way was natuurlijk dé onofficiële slogan van het eerste seizoen van Star Wars-serie The Mandalorian vorig jaar en Disney toonde deze week de trailer van seizoen twee. Jurian kan niet wachten tot het zover is, terwijl Wout ook wil kijken of hij ziet dat in de productie de Unreal Engine is gebruikt. En o ja, laat het vooral even weten of je net als Wout een film of serie vanuit technisch oogpunt bekijkt en dus naast het verhaal ook kijkt naar camerastandpunten, belichting en shots - dan weet hij dat hij niet de enige persoon ter wereld is die op die manier kijkt.

0:20 Opening

1:34 Apple-evenement

8:29 Zen3 en Big Navi

15:20 This is the way

21:36 LG Wing en multitasken

31:05 Het testen van videokaarten

44:53 RTX3080 en het woord wow

59:17 Sneak peek