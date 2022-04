Tweakers Podcast #131 - Preorderpuinhopen, poortpeuren en kinderkamerconsoles

Neem een Haags accent in je hoofd en spreek dan het volgende woord uit: poortpeuren. Klinkt goed, toch? Het is een van de dingen waar het over gaat in deze podcast, die verder vooral gaat over consoles, preorders en VR.

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Julian Huijbregts over de opening van de preorders voor onder meer de nieuwe gameconsoles én de Nvidia RTX3080 - allemaal producten voor gamers waarvan die preorders chaos veroorzaakten. Ook gaat het over waarom Sony een PS5 zonder schijflade heeft gemaakt, terwijl Microsoft heeft gekozen voor een 'kinderkamerconsole' met de Xbox Series S.

Jurian vertelt daarnaast hoe je je telefoon het leven kan redden door af en toe een tandenstoker niet tussen je tanden, maar in de oplaadpoort te steken. Gebruik daarvoor niets van metaal, voegt hij eraan toe. Het is verbazingwekkend hoeveel beter opladen werkt als je af en toe even schoonmaakt.

Wout vertelt over de nieuwste accu-ontwikkelingen bij Tesla, waarbij ceo Elon Musk weer een grote sprong vooruit beloofde - met als gevolg goedkopere modellen in de toekomst. Arnoud haalt TikTok aan als meest recente speelbal in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Vraag daarbij is onder meer over we in Europa hetzelfde zouden doen met Facebook als de VS met TikTok wil: zorgen dat er een dochteronderneming in lokale handen zit om data van gebruikers veilig te stellen.

Julian tot slot wil een kaarsje aansteken voor de Oculus Rift-serie van VR-headsets. De verkoop stopt volgend jaar en daarmee komt een einde aan het tijdperk van high-end pc-VR-headsets voor consumenten. Facebook richt zich verder op de Quest-serie, die standalone én met pc kan werken.

0:20 Opening

1:48 Laadpoorten schoonmaken

7:09 TikTok en protectionisme

20:58 Het einde van Oculus Rift

32:02 Tesla's nieuwe accu's

35:42 Xbox vs. PlayStation

42:51 Even Bethesda kopen

50:37 Sega Series X

52:39 Preorders

57:09 Sneakpeek