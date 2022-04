The Last of Us krijgt bordspel

CMON werkt in samenwerking met Sony aan The Last of Us: The Board Game. Inhoudelijke details over het bordspel zijn nog niet bekendgemaakt en ook is niet duidelijk wanneer het te koop is. CMON maakte eerder bordspellen van Bloodborne en God of War.

In de aankondiging is nog niets te lezen over wat voor soort bordspel The Last of Us gaat worden. Spellenmaker CMON zegt verheugd te zijn om de titel om te zetten in een 'unieke en meeslepende bordspelervaring'. Het bedrijf heeft eerder al bordspellen gemaakt van Bloodborne en God of War. Die spellen zijn gericht op spelers van 14 jaar of ouder.

Bij het Bloodborne-spel kunnen maximaal vijf spelers samen monsters verslaan en een dungeon verkennen, maar slechts één speler kan er levend uit komen. Het God of War-spel is geschikt voor vier spelers en daarin moeten spelers samenwerken om Ragnarok te voorkomen.