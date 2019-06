Company of Heroes-bordspel haalt doel op Kickstarter

Bordspelontwikkelaar Bad Crow Games heeft zijn Kickstarter-doel voor een Company of Heroes-bordspel behaald. Het gezelschapsspel bevat onder andere vier facties om mee te spelen en de mogelijkheid om grondstoffen te verzamelen om nieuwe gebouwen of upgrades te verkrijgen.

Het bordspel van Bad Crow Games heeft al meer dan het dubbele van zijn originele Kickstarter-doel van 100.000 dollar behaald, met nog 21 dagen te gaan. Spelers kunnen kiezen uit vier facties waaronder Engeland, de Sovjet-unie, Duitsland en de Verenigde Staten. Ook komen er elementen uit de pc-game naar het bordspel. Zo is er een zogenaamde 'fog of war', kan de omgeving als schuilplaats gebruikt worden en is er een mogelijkheid om te flanken en gebruik te maken van tactieken met meerdere eenheden.

Het spel kan in real-time of in beurten gespeeld worden en spelers kunnen 'grondstoffen' verzamelen zoals brandstof, mankracht en munitie. Met deze grondstoffen kunnen eenheden en gebouwen worden gekocht. Spelers kunnen eenheden opwaarderen door de grondstof munitie 'te spenderen' voor wapenupgrades en gevechtservaring voor veteranen-mogelijkheden. Verder kunnen er commandanten worden gekozen voor iedere factie. Hoe verder de speler deze commandant upgrade, hoe meer speciale eenheden en vaardigheden hij vrijspeelt.

De standaardset bevat 32 voertuigen, 150 infanterie-eenheden, 55 dobbelstenen, 44 figuurplateau's, 120 markers en 12 productietegels. Voor spelers die meer willen zijn er upgradesets. Zo is er een 'Solo + Co-op'-toevoeging, waarin spelers tien scenario's moeten doorlopen en er een vrijspel-systeem bijkomt. Verder is er een 'Elite Commanders Collection' die spelers voertuigen en commandanten geeft die niet in de standaardset paste.

Ook zijn er zogenaamde 'Stretch Goals' voor als de Kickstarter meer oplevert dan verwacht. De bordspelontwikkelaar geeft wel aan dat de standaardset ook compleet is zonder deze toevoegingen. De standaardset is vanaf 99 dollar, omgerekend ongeveer 87 euro, te koop en de prijs loopt op tot 200 dollar, omgerekend ongeveer 177 euro, voor de meest complete editie. Naar verwachting komt het bordspel in mei 2020 uit.

Het is niet het eerste bordspel van Bad Crow Games. Zo kwam er eerder 'Mech Command RTS', een gezelschapsspel waarin spelers met robots tegen elkaar moeten vechten. Deze robots hebben een leds ingebouwd waarmee het gezichtsveld van de robot bekeken kan worden.