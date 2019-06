Elektrische Volkswagen-raceauto zet snelste tijd voor ev's neer op Nürburgring

Volkswagen heeft met zijn ID.R, een geheel elektrisch aangedreven raceauto, een record voor elektrische auto's gevestigd voor de snelste afgelegde ronde op het lange circuit van de Nürburgring. De auto deed er 6 minuten en 5 seconden over, een record voor elektrische auto's.

De door de twee elektromotoren aangedreven ID.R was volgens Volkswagen ruim 40,5 seconden sneller dan het vorige record, dat in 2017 door Peter Dumbreck met de elektrische Chinese NIO EP9-raceauto werd neergezet. Het nieuwe ronderecord voor elektrische auto's werd neergezet door coureur Romain Dumas; hij haalde met de ID.R een gemiddelde snelheid van 204,96km/u. Eerder verbrak hij met de ID.R ook al het record op de Pikes Peak International Hill Climb in de Verenigde Staten.

Volkswagens ID.R heeft een vermogen van 680pk en is een speciaal gebouwde elektrische superauto en tevens het 'vlaggenschip' van de ID.-serie van elektrische auto's, waarvan de ID.3-hatchback volgend jaar op de markt komt. De NIO EP9 heeft 1341pk en om dat racemonster te verslaan, was alleen de standaard aerodynamica van de ID.R niet genoeg.

Na uitgebreide tests en simulaties heeft Volkswagen het chassis, het energiemanagement en de bandenkeuze van de raceauto speciaal aangepast voor het meer dan 20km lange Duitse circuit. De fabrikant spreekt over een 'volledige make-over' ten opzichte van de ID.R-versie die het record op Pikes Peak vestigde. Voor de versie voor de Nürburgring is gekozen voor een aerodynamische configuratie om de hoogst mogelijke snelheid te halen, wat ten koste van maximale neerwaartse druk ging.

Overigens komt het record van de ID.R nog niet in de buurt van de toptijd die met een brandstofauto op het circuit in de Eifel is neergezet. Romain Dumas zette in 2018 met de Porsche 919 Evo-raceauto een tijd van 5 minuten en 19 seconden neer, de huidige recordtijd op de 20,8 kilometer lange ronde van de 'groene hel'. Dumas verpulverde daarmee het vorige record van 6 minuten en 11 seconden, dat al in 1983 werd neergezet met een Porsche 956.