NASA selecteert drie bedrijven voor ontwerpen van commerciële maanlanders

NASA heeft drie bedrijven geselecteerd die maanlanders mogen maken voor het ruimtevaartinstituut. De eerste van de drie missies zou al in september 2020 de lucht in gaan. De vluchten vormen de basis voor NASA's plannen voor een bemande maanlanding in 2024.

Het Amerikaanse ruimteagentschap maakte vrijdag bekend contracten toe te kennen aan drie private bedrijven. Het gaat om Orbit Beyond, Intuitive Machines en Astrobotic. De bedrijven krijgen respectievelijk 97 miljoen, 77 miljoen en 79,5 miljoen dollar om landers op de maan te zetten. Die landers nemen vrachten mee die door NASA zelf worden aangedragen, en die bedoeld zijn om wetenschappelijke data te verzamelen en nieuwe technologieën uit te proberen. Orbit Beyond toonde daarnaast ook een eigen rover aan die het mee wil nemen.

De missies zijn een eerste stap binnen NASA's plannen om naar de maan te gaan. Het ruimteagentschap wil met de Artemis-missie in 2024 weer mensen op de maan landen. Een ander onderdeel van dat plan is om een ruimtestation genaamd de Lunar Gateway rond de maan te laten vliegen, van waaruit astronauten kunnen afdalen naar het hemellichaam. Vorige week gaf NASA ook al een contract aan een ander bedrijf, Maxar, om de energie- en aandrijfsystemen voor de Lunar Gateway te bouwen.

De bedrijven hebben zelf aangegeven wanneer zij denken te kunnen lanceren. Voor Orbit Beyond is dat het snelst: het bedrijf zegt in september volgend jaar al de ruimte in te kunnen. Astrobotic wil in juni 2021 omhoog, en Intuitive Machines gaat een maand later. De bedrijven nemen respectievelijk vier, veertien en vijf ladingen mee naar boven.

De lander van Astrobotics