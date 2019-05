Super Mario Maker-level heeft kans op succes van 1 op 7,75 miljoen

Super Mario Maker-levelontwikkelaar Phenotype heeft een level gecreëerd waarin spelers geen knop hoeven aan te raken maar de kans op succes alsnog 1 op de 7,75 miljoen is. Het level is tot nu toe zestien keer verslagen waaronder een paar keer door cheaters.

In het Super Mario Maker-level The Lucky Draw, gemaakt door levelontwikkelaar Phenotype, kan de speler Mario niet besturen en is de slagingskans 1 op 7,75 miljoen. Uit onder meer een stream van het level blijkt dat het level verslagen kan worden door zes munten te verzamelen. Er zijn zes Magikoopas in het level die een kans van een op zes hebben om in een muntje te veranderen. Alleen als alle zes de blokken in een muntje veranderen en alle zes de muntjes naar rechts vallen is de opgave succesvol voltooid.

Het level is tot nu toe zestien keer verslagen, al is niet te zeggen of dat allemaal helemaal volgens de reguliere regels is gegaan. Jaku, een Mario Maker-streamer, zegt tegen Vice dat cheaters het level veel te snel, soms binnen enkele milliseconden, verslaan. Dit doen ze door een gehackte Wii U te gebruiken waarmee ze Mario bijvoorbeeld naar bepaalde locaties kunnen teleporteren. Ook zouden sommige cheaters het level twaalf keer verslaan binnen vijf minuten. Het lijkt erop dat Reddit-gebruiker oViiibes de eerste legitieme winnaar is.

Een Reddit-gebruiker berekende de slagingskans voor de echte volhouders. Voor een kans van negentig procent om het level door te komen moeten spelers het level opstarten, hun Wii U aan de kant leggen en tegen februari 2023 checken of er succes is. En dan mag de stroom geen enkele keer uitvallen. Voor een kans van vijftig procent moet het level nu opgestart worden, om vervolgens in juli volgend jaar te kijken hoe het ermee staat.