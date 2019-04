NASA kiest SpaceX voor missie om koers van asteroïde te veranderen via botsing

De NASA heeft SpaceX uitgekozen voor de zogeheten Double Asteroid Redirection Test-missie. Hierbij moet een sonde met hoge snelheid op een asteroïde klappen, om te kijken of daarmee de baan van het object is te veranderen. Dit is mogelijk ooit nodig om de aarde te 'verdedigen'.

Volgens de NASA wordt dit de eerste missie ooit waarin de capaciteit wordt gedemonstreerd om een asteroïde van zijn normale baan te laten afwijken, door er een ruimtevaartuig met hoge snelheid op te laten botsen. Deze techniek noemt de ruimtevaartorganisatie een 'kinetische impactor'.

De 69 miljoen dollar kostende missie moet in juni 2021 beginnen met de lancering van een Falcon 9-raket vanaf de Californische Vandenberg Air Force Base, waarna het DART-ruimtevaartuig de binaire asteroïde Didymos moet bereiken en op de kleinere van de twee objecten moet botsen. Dat moet in oktober 2022 plaatsvinden, op een afstand van 11 miljoen kilometer van de aarde en met een snelheid van 6km/s. De grootste van de twee asteroïden heeft een diameter van 800m, terwijl de kleinere 150m groot is.

De botsing zal de snelheid van het object aanpassen met slechts een fractie van een procent, maar dat is volgens de NASA genoeg om vanaf de aarde te meten. Het gaat om de aanpassing van de baan van het object met ongeveer een halve millimeter per sonde. Het 500kg zware DART-ruimtevaartuig heeft alleen een zonnesensor, een sterrentracker en een camera aan boord en wordt aangedreven door een ionenmotor en twee zonnepanelen.