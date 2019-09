NASA wil telescoop lanceren om potentiële aardebedreigende asteroïden te vinden

De NASA zal op zijn vroegst over zes jaar een telescoop in de ruimte plaatsen om een groot deel van de asteroïden te detecteren die door hun baan om de zon in de buurt van de aarde komen. Die objecten kunnen in potentie de aarde raken, waarbij een deel als gevaarlijk wordt gezien.

Thomas Zurbuchen, de Zwitsers-Amerikaanse onderdirecteur van het Science Mission Directorate van de NASA, heeft tijdens een bijeenkomst in de Verenigde Staten aangegeven dat de zogeheten NEO Surveillance Mission een prioriteit is, schrijft Ars Technica. De telescoop zal niet eerder dan 2025 worden gelanceerd en zal minder dan 600 miljoen dollar kosten.

Volgens Zurbuchen zal de telescoop binnen vijf jaar 65 procent van de onontdekte asteroïden met een diameter van 140 meter of meer ontdekken, en dat moet na tien jaar oplopen tot 90 procent. Rotsblokken of objecten met een diameter van 140 meter of groter kunnen in ieder geval in de regio van inslag een enorme verwoesting veroorzaken en worden dan ook als potentieel gevaarlijk gezien.

Zurbuchen zei dat hij voor de financiering van dit project heeft onderhandeld met het Witte Huis en het Congres. Het geld voor de missie zal gehaald worden uit het budget dat de NASA spendeert aan het vinden en categoriseren van gevaarlijke objecten. Daar wordt jaarlijks 150 miljoen dollar aan gespendeerd; voor de financiering van de NEO Surveillance Mission zal dat bedrag omhoog moeten.

Volgens Richard Binzel, een asteroïde-expert van MIT, betekent de missie dat 'we ons eindelijk gaan baseren op kennis in plaats van geluk, als het gaat om een plan voor het omgaan met gevaarlijke asteroïden'. De ESA heeft inmiddels 879 near earth asteroids aangemerkt die volgens schattingen een kans van groter dan nul hebben om op de aarde in te slaan. Deze NEA's of NEO's zijn objecten waarbij hun koers hen binnen een afstand van 1,3AU van de zon brengt. Volgens de ESA zijn van de ruim 600.000 bekende asteroïden in ons zonnestelsel, zijn meer dan 20.000 exemplaren aan te merken als NEO.

De NEO Surveillance Mission is niet de enige missie waarbij het draait asteroïden die door hun baan in de buurt van aarde komen. In 2021 moet een ruimtevaartuig gelanceerd worden die koers zet naar de binaire asteroïde Didymos, om de kleinere van de twee van richting te laten veranderen door er met hoge snelheid op te botsen. Deze Double Asteroid Redirection Test-missie, of Dart, is een samenwerking met de ESA, waarbij een Europese sonde naderhand wordt gelanceerd om de impact op Didymos in kaart te brengen.