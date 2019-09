Hyundai wil vanaf 2022 zelfrijdende auto's laten rondrijden

Hyundai gaat een autonoom rijplatform ontwikkelen zodat aanbieders van bijvoorbeeld robottaxi's vanaf 2022 gebruik kunnen maken van zelfrijdende auto's van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Daarvoor richt de fabrikant samen met het bedrijf Aptiv een joint venture op.

In totaal wordt er 4 miljard dollar in de joint venture geïnvesteerd, waarbij beide bedrijven de helft van de aandelen bezitten. Volgend jaar wordt er een begin gemaakt het met testen van volledig chauffeurloze systemen, waarna de technologie in 2022 beschikbaar moet zijn voor onder meer aanbieders van autonome taxidiensten. Toezichthouders moeten de oprichting van de joint venture nog wel goedkeuren.

De Zuid-Koreaanse fabrikant meldt dat het 1,6 miljard dollar aan geld in het nieuwe bedrijf steekt, aangevuld met 400 miljoen dollar in de vorm van voertuigdiensten, r&d-gelden en toegang tot intellectueel eigendom. Aptiv brengt zijn technologie inzake autonoom rijden in, evenals zijn intellectueel eigendom en ongeveer 700 medewerkers die gaan werken aan het ontwikkelen van schaalbare zelfrijdende oplossingen.

Het doel van deze samenwerking is om productieklare zelfrijdende systemen te ontwikkelen zodat commerciële partijen toegang krijgen tot auto's met een niveau van level 4 en 5 op het vlak van autonomie. Bij level 4 gaat om het om auto's die van het begin tot het eind van de rit in principe autonoom functioneren, waarbij dat nog binnen een bepaald gebied kan zijn. Level 5 is het hoogte niveau en staat voor auto's die altijd geheel autonoom rijden en waarbij de bestuurder nooit het stuur hoeft over te nemen. Level 5-auto's hoeven in principe ook geen stuur en pedalen te hebben.

De samenwerking moet volgens Aptiv-directeur Kevin Clark vooral leiden tot de ontwikkeling van systemen voor zelfrijdende auto's voor passagiers, schrijft Reuters op basis van zijn uitlatingen. Euisun Chung van Hyundai gaf echter aan dat de samenwerking uiteindelijk ook kan helpen om zijn bedrijf versneld autonome systemen voor commerciële voertuigen te laten uitbrengen.

Aptiv is een mobiliteitsbedrijf dat onder meer de autonoom rijdende Lyft-auto's bouwde, die vorig jaar tijdens de CES-beurs zijn ingezet voor het vervoeren van personen. Hyundai toonde tijdens de CES van 2017 een Ioniq-auto met level 4-autonomie en een jaar later een zelfrijdende Nexo-waterstofauto; laatstgenoemde reed 190km van Seoul tot Pyeonchang zonder enige vorm van ingrepen door een rijder.