Onderzoekers maken ar-headset die objecten toont zonder optredende misselijkheid

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge hebben een head-mounted display voor augmented reality-toepassingen ontwikkeld waarbij 3d-objecten op realistische wijze worden getoond, zonder dat de gebruiker last krijgt van eventuele misselijkheid of vermoeide ogen.

De onderzoekers van het Centre for Advanced Photonics and Electronics hebben samen met het in München gevestigde Huawei European Research Centre een head-mounted display voor ar-toepassingen ontwikkeld waarbij afbeeldingen of objecten door middel van pixel beam scanning op het netvlies van de gebruiker worden geprojecteerd. Dat leidt ertoe dat dit objecten, bijvoorbeeld een 3d-weergave van een ronddraaiende dna-streng, geheel scherp blijft, ongeacht de afstand waar de gebruiker zijn ogen op laat scherpstellen.

Als onderdeel van het onderzoek is een studie met meer vijftig participanten tussen de 16 en 60 jaar uitgevoerd. Zij gaven volgens de onderzoekers aan dat het 3d-effect 'erg overtuigend' was voor objecten van 20cm tot 10m. Daarnaast gaven ze aan dat de getoonde afbeeldingen en video's levendige kleuren en een hoog contrast hadden en dat er geen pixels zichtbaar waren. Geen van de participanten had na langdurig gebruik van de headset last van misselijkheid of vermoeide ogen.

De hoofdonderzoeker van dit project, hoogleraar Daping Chu van de Universiteit van Cambridge, stelt dat het onderzoek van zijn team een ar-ervaring heeft opgeleverd die met dank aan het 'comfortable 3d-kijken' en het uitblijven van ongewenste bijeffecten als misselijkheid kan wedijveren met producten van de marktleiders. Het scherm werkt ook voor gebruikers met een bril. Het gaat nog om een prototype, waardoor het nog onduidelijk is of dit product of de technologie erachter snel breder beschikbaar komt.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Research, onder de titel Accommodation-Free Head Mounted Display with Comfortable 3D Perception and an Enlarged Eye-box.