Instagram maakt het mogelijk bepaalde brillen en cosmetica te 'passen' in app

Op Instagram kunnen gebruikers nu cosmetica en brillen uitproberen met behulp van augmented reality. De functie is momenteel beperkt tot de merken Mac, Nars, Warby Parker en Ray-Ban. Het was al mogelijk om de producten ook direct binnen de app te kopen.

Gebruikers kunnen vanaf posts, winkelpagina's of stories naar de betreffende producten navigeren, waarna ze de producten kunnen passen. Terwijl de gebruiker een product 'draagt, kan ook de kleur of het model aangepast worden, om vergelijken makkelijk te maken. Onduidelijk is of de functie ook beschikbaar is in regionen waar de producten zelf niet verkrijgbaar zijn.

De Try It On-functie maakt gebruikt van Facebooks Spark AR-technologie. Deze werd al ingezet om gebruikers de gelegenheid te geven om hun eigen ar-filters te maken. Sinds deze zomer is Spark AR in Instagram beschikbaar voor het grotere publiek. Dit is echter de eerste e-commerce-toepassing voor Spark AR. Tot op heden werd het alleen gebruikt voor filters met vermaak als doeleinde.

Facebook en Instagram zetten regelmatig stappen richting een grotere rol voor e-commerce. Van de zomer werd de explore-pagina van Instagram ook herontworpen, met een prominentere positie voor zijn shopping-sectie. Ook moederbedrijf Facebook zelf timmert aan de weg met zijn Marketplace.