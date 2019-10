Facebook introduceert Threads-app voor 'hechte Instagram-vrienden'

Facebook heeft Threads aangekondigd, een nieuwe instantmessaging-app die het delen van met name foto's en video met een selecte groep vrienden eenvoudiger moet maken. De app werkt in combinatie met de Close Friends-functie van Instagram.

Naast foto's en video's kunnen Threads-gebruikers berichten en Stories delen met de vrienden die ze via Instagram als hechte vriend hebben aangemerkt, meldt Facebook. Threads is echter geen onderdeel van de Instagram-app maar een losstaande applicatie en gebruikers kunnen ook in Threads een lijst van vrienden aanmaken.

Bij het openen van de app is standaard het beeld van de frontcamera geactiveerd en gebruikers kunnen snelkoppelingen maken om zo snel mogelijk beelden te delen. Daarnaast kunnen gebruikers berichten uitwisselen waaronder via groepschats. Tenslotte kunnen gebruikers hun status aangeven, waarbij Threads suggesties kan geven, gebruikers eigen statussen kunnen aanmaken of users Auto Status kunnen activeren.

Deze laatste optie deelt volgens Facebook automatisch 'kleine beetjes context van waar je bent, zonder je coördinaten weg te geven'. Facebook geeft als voorbeeld de status 'in café' zonder dat de app noemt welk café of op welk adres. Het bedrijf benadrukt dat het om een opt-in-functie gaat.

Threads vraagt de locatie, beweging, accustatus en netwerkconnectie van smartphones voor Auto Status. 'Precieze locatiegegevens' worden niet gebruikt om relevante advertenties te tonen, maar wel gebruikt Facebook data via het sociale netwerk en Instagram om gericht te kunnen adverteren, meldt het bedrijf in een toelichting op de privacyimpact van Threads.