Facebook wil Likes onder berichten verbergen

Facebook overweegt het aantal Vind-ik-leuks in de app en op de site te verbergen voor gebruikers. Zij zouden in plaats daarvan alleen een paar vrienden te zien krijgen die een post ook leuk vinden. Facebook wil berichten zo objectiever maken voor gebruikers.

De eerste die dat ontdekte was Jane Wong, een reverse engineer die regelmatig nieuwe dingen ontdekt in de Facebook-app. Ze kwam er eerder al achter dat Instagram likes onzichtbaar maakte. Facebook bevestigt nu tegen TechCrunch dat het daar ook mee experimenteert in de Facebook-app.

In het experiment wordt het aantal Vind-ik-leuks verborgen onder een post. Ook het aantal andere reacties via de emoties die Facebook sinds vorig jaar toevoegde worden niet meer direct in de tijdlijn getoond. Ze zien daarentegen wel een willekeurig aantal namen van vrienden die een like hebben gegeven, maar niet hoeveel. Ook blijft wel te zien hoeveel lezers een reactie hebben achtergelaten of een bericht hebben gedeeld. Gebruikers die doorklikken op het bericht krijgen alsnog wel te zien hoeveel likes dat heeft.

Volgens Facebook verbergt het bedrijf de likes zodat gebruikers zichzelf niet gek gaan maken omdat hun berichten niet leuk genoeg zouden zijn. Ook zou het voorkomen dat gebruikers hun bericht verwijderen als dat niet genoeg likes krijgt, of dat zij zelfs überhaupt geen berichten meer plaatsen op het netwerk. Het bedrijf wil nog niet zeggen of dat blijkt uit de resultaten van de Instagram-test die nu onder gebruikers loopt. De test bij Facebook wordt voor zover bekend nu nog niet onder gebruikers uitgevoerd, maar volgens Facebook moet dat snel gebeuren.