Facebook gaat twee keer zoveel advertenties in Instagram Stories tonen

Facebook gaat meer advertenties tonen in Instagram. Die komen onder andere in de Stories-functie te zitten. Het gaat om zowel de versie voor Android als voor iOS, waarin straks dubbel zoveel ads te zien zijn.

Het sociale netwerk begint aanvankelijk met een test onder een beperkte groep gebruikers die de advertenties te zien krijgen. Het zou gaan om bijna een verdubbeling van het aantal advertenties dat gebruikers nu al te zien krijgen in de verdwijnende Stories, waar op dit moment ook al advertenties van bedrijven in zitten. Onder de nieuwe plannen van Facebook krijgen gebruikers straks twee advertenties van verschillende adverteerders achter elkaar te zien. Het is niet bekend of dat gebeurt in alle gevallen of slechts in sommigen.

Het gaat voorlopig om een test. Facebook zegt tegen AdWeek dat het bedrijf met de extra advertenties 'voor een soepelere ervaring voor gebruikers wil zorgen.' Volgens Facebook zou het laden van ads afhankelijk zijn hoe gebruikers die bekijken. Door ze achter elkaar te draaien zouden die soepeler worden vertoond. Het bedrijf zegt verder dat het bestudeert hoe gebruikers de extra advertenties accepteren.

Het nieuws komt kort na een verhaal van The Information, dat beschrijft hoe Facebook de leiding van Instagram oplegde meer geld te verdienen met de app. Stories zijn daarvoor een logische plaats; dat is ook de plek in WhatsApp waar Facebook in de toekomst advertenties zou willen plaatsen. De Stories in Instagram worden momenteel door 500 miljoen gebruikers per dag bekeken. Facebook is onlangs ook begonnen advertenties te plaatsen in het 'Discover'-tabblad.