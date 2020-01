Gerucht: Facebook zet toch geen advertenties in WhatsApp

Facebook heeft volgens een nieuw gerucht besloten om toch geen advertenties in WhatsApp te zetten. Het bedrijf wilde met de advertenties geld verdienen aan de chatdienst, maar heeft volgens The Wall Street Journal nu besloten om geld te verdienen door diensten aan bedrijven aan te bieden via de chatapp.

Facebook heeft een team dat werkte aan de integratie van advertenties in WhatsApp ontbonden, meldt WSJ. Het plan van het bedrijf was om advertenties te zetten in de Status-functie van de chatapp, maar dat plan gaat nu niet door. WSJ vermeldt niet waarom Facebook precies zou hebben besloten om de functie niet door te zetten. Wel claimt de krant dat de introductie van de functie een 'formele melding aan gebruikers' zou vereisen en wellicht was het bedrijf bang voor de gevolgen daarvan.

Facebook heeft nooit geheimzinnig gedaan over het plan, wat de reden was voor WhatsApp-oprichters Jan Koum en Brian Acton om het bedrijf te verlaten. De toenmalige topman voor WhatsApp kondigde de advertenties in november 2018 aan en liet vorig voorjaar zien hoe de ads eruit zouden komen te zien. De advertenties hadden dit jaar moeten komen.

De advertenties zouden zitten in Status, de WhatsApp-equivalent van Stories uit Snapchat en Instagram. Het zou gaan om fullscreen-advertenties zoals die ook in die diensten zitten. Facebook wil zich volgens WSJ nu richten op het verdienen van geld met het aanbieden van diensten aan bedrijven bij communicatie met klanten via WhatsApp. Facebook heeft niet gereageerd op het artikel.