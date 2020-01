Rechter beslist dat Facebook data van apps moet overhandigen in privacyonderzoek

Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat Facebook gegevens moet afstaan in een onderzoek naar applicaties die de privacy van gebruikers hebben geschonden. Het gaat om een onderzoek in de Amerikaanse staat Massachusetts.

Dat melden Amerikaanse media op basis van een uitspraak van een hogere rechtbank in Massachusetts. Volgens rechter Brian Davis heeft de openbaar aanklager een gegronde reden om de gegevens op te vragen, en zal Facebook ze moeten afstaan. Facebook zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraak en overweegt in hoger beroep te gaan, zo meldt The New York Times.

Het gaat in de rechtszaak om duizenden applicaties waar de Amerikaanse staat graag onderzoek naar wil doen, om te kijken of zij de privacy van gebruikers hebben geschonden. Volgens de uitspraak van de rechter heeft Facebook 90 dagen om de gegevens te overhandigen voor het onderzoek.

Facebook kwam enige tijd geleden negatief in het nieuws vanwege het schandaal rondom Cambridge Analytica. Dit bedrijf heeft op grote schaal gegevens van gebruikers verzameld via Facebook, en heeft daarmee onder meer geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren. Kort daarna begon de openbaar aanklager in Massachusetts met het onderzoek. Facebook zelf greep in door de toegang van tienduizenden applicaties te blokkeren.