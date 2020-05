Facebook krijgt Canadese miljoenenboete wegens misleiden gebruikers over privacy

Facebook heeft een boete gekregen van een Canadese toezichthouder omdat het niet goed met de privacy van zijn Canadese gebruikers is omgegaan. Facebook zou valse claims hebben gemaakt over de privacy van zijn gebruikers.

Het gaat om een boete van 9 miljoen Canadese dollars, en dat is omgerekend ongeveer 5,9 miljoen euro. Die boete heeft de Competition Bureau, de Canadese markttoezichthouder, opgelegd. In een reactie aan Reuters laat Facebook weten dat het zich niet in de beschuldigingen kan vinden, maar dat het toch akkoord gaat met het betalen van de boete en deze niet verder zal aanvechten.

De Competition Bureau beschuldigt Facebook ervan dat het zijn Canadese gebruikers in de periode van 2012 tot 2018 heeft misleid over de privacy op zijn platform. Er zou de verwachting zijn gewekt dat gebruikers de controle hebben over het al dan niet delen van hun gegevens, maar volgens de Canadese autoriteiten heeft Facebook juist op oneigenlijke wijze data gedeeld met derden. In het onderzoek zou Facebook hebben aangegeven dat er al in 2015 zou zijn gestopt met de praktijken, maar de Canadezen vonden bewijs dat dit nog tot 2018 is doorgegaan.

Facebook heeft al verscheidene keren boetes gekregen vanwege privacyinbreuk. Een van de grootste boetes was die van de Amerikaanse telecomwaakhond FTC. Die legde Facebook onlangs een boete van 5 miljard dollar op wegens privacyschendingen.