Facebook krijgt boete van 3,6 miljoen euro voor claim dat dienst gratis was

Facebook heeft een boete van 3,6 miljoen euro gekregen van de Hongaarse kartelwaakhond. Het sociale netwerk zou ten onrechte zeggen dat de dienst 'gratis' is. In werkelijkheid betaalden gebruikers volgens de toezichthouder met hun data. Zij zouden daardoor misleid worden.

De boete is afkomstig van de Hongaarse Gazdasági Versenyhivata of GVH, de concurrentieautoriteit van Hongarije. De GVH geeft de boete omdat Facebook vanaf 2010 tot zeker 23 oktober van dit jaar stelde dat de dienst gratis te gebruiken is. In werkelijkheid betaalden gebruikers met hun data, stelt de autoriteit. Gebruikers zouden daardoor misleid zijn over de waarde van de data die zij aan het bedrijf gaven. Facebook verdiende aan het gebruik van de data en activiteiten van gebruikers. Die gegevens waren de 'betaling' aan het platform.

Het gaat om een boete van 1,2 miljard forint, omgerekend 3,6 miljoen euro. Het nieuws kwam naar buiten in een email die door Bloomberg gebracht. Een woordvoerder van het overheidsorgaan bevestigt de boete aan Tweakers. Het gaat om de hoogste boete die de autoriteit ooit heeft uitgedeeld in het land. Facebook kreeg eerder dit jaar al een boete van een miljoen euro voor het overtreden van de AVG.