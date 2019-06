Facebook krijgt miljoen euro boete van Italiaanse privacytoezichthouder

De Italiaanse privacywaakhond heeft Facebook een boete van één miljoen euro gegeven naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal. De Garante per la Protezione dei Data Personali zegt dat de data van meer dan 200.000 Italianen onterecht is behandeld.

De toezichthouder wist van 57 Italianen vast te stellen dat zij de app hadden gedownload die Cambridge Analytica inzette om de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 te manipuleren. Via de app This Is Your Digital Life konden gebruikers inloggen met hun Facebook-account, waarbij ook informatie van de Facebook-vrienden van de gebruikers werd verzameld. Daardoor kon de app ook informatie verzamelen van 214.077 Italianen zonder dat zij daar van wisten of daar toestemming voor hadden gegeven. Facebook handelde daarmee in strijd met de privacywet die Italië in die periode had. Die wet was een voorloper van de AVG, die pas in mei 2018 van kracht werd. De boete is voor de manier waarop Facebook data doorsluisde naar de app. Volgens de toezichthouder heeft Cambridge Analytica de data niet in handen gekregen.

In maart van dit jaar sprak de toezichthouder Facebook al aan op de overtreding. Het bedrijf betaalde toen 52.000 euro als schikking, maar de toezichthouder zegt nu dat de ernst van de overtreding zo groot is dat die schikking teniet wordt gedaan. "Dit bedrag is gebaseerd opde grootte van de database, en op Facebooks economische situatie en het aantal Italiaanse en internationale gebruikers", schrijft de toezichthouder in een verklaring.

Het is niet de eerste keer dat Facebook een boete krijgt van de Italiaanse privacywaakhond. Eind vorig jaar kreeg Facebook al een boete van tien miljoen omdat het gebruikers verkeerd voorlichtte over welke informatie er met de inlogknop werd verzameld, en in 2017 werd er drie miljoen euro opgelegd omdat het bedrijf de data van WhatsApp-gebruikers integreerde.