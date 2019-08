Facebook begint met uitbrengen van Clear History-tool

Facebook is begonnen met het beschikbaar maken van zijn Clear History-tool, waarmee gebruikers informatie kunnen ontkoppelen die Facebook over hen heeft verzameld. De tool werd meer dan een jaar geleden aangekondigd en is nu beschikbaar in drie landen.

De tool is vanaf dinsdag beschikbaar in Ierland, Spanje en Zuid-Korea, schrijft Facebook. In de komende maanden moet de functionaliteit voor alle gebruikers wereldwijd beschikbaar komen. Al in mei vorig jaar werd de komst van de Clear History-functie aangekondigd, na het Cambridge Analytica-schandaal. Begin dit jaar kwam Facebook met de belofte om de tool dit jaar uit te brengen.

De Clear History-tool is onderdeel van het menu Off-Facebook Activity, waarin gebruikers informatie kunnen zien over websites en apps die hun traceren en informatie doorsturen naar Facebook. Met de Clear History-functie kunnen gebruikers die gedeelde informatie loskoppelen, zodat deze niet meer geassocieerd wordt met hun Facebook-account. Ook is het mogelijk om bedrijven te blokkeren, zodat deze geen data meer sturen naar Facebook in de toekomst. Dat kan voor specifieke apps of websites, maar ook als een alomvattende blokkade.

Facebook gebruikt dergelijke informatie om gerichte advertenties te tonen. Het sociale netwerk verwacht dat het aanbieden van de privacyfunctie wat invloed kan hebben op het bedrijf. Het is mogelijk dat de advertentie-inkomsten van Facebook dalen als veel gebruikers de functie gebruiken om bedrijven te blokkeren, want er kan dan minder gericht geadverteerd worden.

Eind 2018 zei Facebook al tegen Recode dat het uitbrengen van de tool langer duurde dan gedacht. De vertraging zou komen door 'technische uitdagingen'. Data van gebruikers zou op verschillende plekken zijn opgeslagen, wat het moeilijk zou maken om ze te vinden en te verwijderen. Volgens Facebook werden browsegegevens gesorteerd op data en tijd en niet opgeslagen bij de betreffende gebruiker. Dat maakte het moeilijk om uit te zoeken welke data bij welke gebruiker hoorde.