Ierse waakhond onderzoekt of Instagram-partner gegevens van Europeanen vergaarde

De Ierse privacywaakhond onderzoekt of Europese Instagram-gebruikers getroffen zijn door een geval van scraping. Het gaat om Hyp3r, een voormalige partner van Instagram. Hyp3r heeft nogal wat data buitgemaakt, waaronder vermoedelijk ook gegevens van Europeanen.

De Irish Data Protection Commission heeft tegen Business Insider gezegd dat het dit onderzoek is gestart. Het medium kwam woensdag met het bericht dat de startup Hyp3r uit San Francisco de fysieke locaties en de verhalen van miljoenen Instagram-gebruikers verzamelde. Daarmee zou het marketingbedrijf gedetailleerde profielen hebben samengesteld van de bewegingen en interesses van gebruikers. Instagram heeft Hyp3r inmiddels een cease and desist-brief gestuurd en het bedrijf van het platform verwijderd.

Hyp3er zou gedurende het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van een zwakte in de beveiliging van Instagram, wat het socialemediaplatform van Facebook niet zou hebben opgemerkt. Instagram betitelde Hyp3r eerder als een marketingpartner. Wellicht hebben nog meer bedrijven of partners van Instagram zich op vergelijkbare wijze beziggehouden met het scrapen van gegevens van gebruikers; mogelijk komt daar meer duidelijkheid over nadat de Ierse waakhond zijn onderzoek heeft afgerond.

De ceo van Hyp3r gaf eerder aan dat zijn bedrijf zich gewoon houdt aan de privacyregels en de voorwaarden van Instagram. Volgens hem is er geen content of informatie bekeken die niet voor iedereen publiekelijk toegankelijk was. Een woordvoerder van Hyp3r zegt dat het bedrijf niet door de Ierse waakhond is benaderd en dat alle persoonlijk identificeerbare informatie wordt beveiligd.