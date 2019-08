Nederlandse uitgever komt met 'psychologische adventuregame' Still There

De Nederlandse, onafhankelijke uitgever Iceberg Interactive brengt in de herfst het spel Still There uit voor Windows en voor de Nintendo Switch. De uitgever omschrijft de titel als een psychologische sciencefiction-adventuregame.

De Italiaanse ontwikkelaar GhostStark Games en de in Haarlem gevestigde Nederlandse uitgever Iceberg Interactive noemen nog geen exacte releasedatum, maar bij de aankondiging van Still There hebben de bedrijven wel een trailer uitgebracht en ook is een pagina op Steam beschikbaar.

In het spel draait het om het onderhoud van de Bento-vuurtoren, een ruimtestation ergens diep in het heelal. Naast het reageren op noodsituaties, het nemen van belangrijke besluiten en het praten met de kunstmatige intelligentie van het station, ontdekt de speler langzaamaan meer informatie over het verleden van de protagonist Karl, die in zijn eentje het station moet bemannen. In de trailer is te horen dat een vrouw een bericht voor hem heeft ingesproken en hem vraagt terug te komen.

Volgens de ontwikkelaar is het spel experimenteel, raar, sarcastisch, donker en metafysisch, en bevat het een complexe analytische aanpak voor het oplossen van puzzels. Daarbij draait het in het spel ook om de vraag hoe ver 'ver genoeg' is en zit het volgens de makers vol met emoties en humor.