Indie-strategiegame Pax Nova van Nederlandse Iceberg verlaat Early Access

Het strategiespel Pax Nova van de Nederlandse onafhankelijke uitgever Iceberg Interactive heeft de Early Access-status achter zich gelaten is nu officieel uitgebracht op Steam. Het is een sci-fi-strategiespel met turn-based elementen, dat onder het 4x-subgenre valt.

In Pax Nova heeft de mensheid gefaald door vervuiling en oorlog en men is gemigreerd naar een andere planeet, Eos. De speler kan kiezen uit een van meerdere facties die uit drie rassen bestaan en heeft niet alleen de taak om nieuwe werelden en sterrensystemen te ontdekken, maar moet ook zijn eigen steden en invloed uitbouwen en al dan niet gevechten aangaan op land of in de ruimte. Ook zijn het doen van onderzoek en diplomatie belangrijke elementen in het spel. Spelers kunnen hun eigen factie ontwikkelen en bijvoorbeeld ook het ontwerp van soldaten en hun uitrusting.

De game zat ongeveer een jaar in Early Acces en de 1.0-versie van Pax Nova brengt volgens de Portugese ontwikkelaar Greywolf Entertainment een aantal verbeteringen en vernieuwingen met zich mee, waaronder een verbeterde artificiële intelligentie, nieuwe technologieën en bijvoorbeeld de introductie van Mech-units.

Pax Nova staat te boek als een 4x-spel, een subgenre van strategiegames. Het staat voor een combinatie van ontdekken, uitbreiden, uitbuiten en uitroeien, of in het Engels explore, expand, exploit en exterminate. De meeste recente recensies op Steam zijn positief, waarbij bijvoorbeeld de complexiteit, de gevechten en de schaal worden genoemd. Er is ook kritiek op bijvoorbeeld de procedureel gegenereerde landschappen en de laadtijden. Pax Nova is beschikbaar op Steam voor een tijdelijke prijs van 18,69 euro.