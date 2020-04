WhatsApp: spywareverkoper NSO Group was actief betrokken bij aanvallen

WhatsApp beschuldigt het Israëlische spionagebedrijf NSO Group ervan nauw betrokken te zijn bij hacks op prominente gebruikers. NSO zou servers hebben beheerd waarmee journalisten, activisten en dissidenten in totalitaire regimes werden afgeluisterd.

De beschuldigingen staan in documenten die worden gebruikt in een rechtszaak, schrijft The Guardian. Die rechtszaak werd aangespannen door WhatsApp tegen de NSO Group uit Israël. Het bedrijf maakt spyware zoals het beruchte Pegasus. WhatsApp zegt dat onder andere Pegasus werd ingezet tegen gebruikers van de berichtenapp, en dat NSO daarmee de Amerikaanse wet overtreedt.

In de rechtbankdocumenten beschuldigt WhatsApp NSO ervan niet alleen tools te verkopen, maar ook een actieve rol te hebben in het exploiteren ervan. WhatsApp zegt dat NSO zelf de servers beheerde van de Pegasus-tool. Dat gebeurde bij aanvallen op zeker 1400 WhatsApp-gebruikers, stelt het bedrijf. "NSO gebruikte een computernetwerk om Pegasus te monitoren en te updaten nadat het op de toestellen van gebruikers werd geplaatst", schrijft WhatsApp in de documenten. "Die computers fungeerden als het zenuwcentrum waarmee NSO de operaties van zijn klanten regelde."

NSO zou toegang hebben gekregen tot de servers van WhatsApp. Dat gebeurde door de app via reverse engineering te bestuderen en zo de beveiliging van de belfunctie van WhatsApp te omzeilen. WhatsApp zegt dat de methode van NSO in zeker 1400 gevallen gebruikt werd. De Pegasus-spyware werd ingezet tegen ambtenaren, journalisten en mensenrechtenactivisten in India en Rwanda. NSO heeft nooit gezegd wie zijn klanten zijn, maar volgens burgerrechtenorganisaties zoals het Canadese Citizen Lab zouden Saudi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Kazachstan tot de klanten behoren.

NSO heeft altijd ontkend dat het zelf betrokken was bij de inzet van zijn tools. Het bedrijf houdt vol dat het de tools slechts verkoopt aan overheden, en dat die de tools alleen gebruiken 'om terrorisme tegen te gaan, zware misdaad te bestrijden, en mensenlevens te redden'. In een reactie tegen The Guardian ontkent het bedrijf opnieuw dat het zelf betrokken was bij de aanvallen. Volgende week wil het bedrijf in de rechtszaak met een reactie komen.