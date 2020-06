WhatsApp Klik en chat-links met telefoonnummer worden niet meer geïndexeerd

WhatsApp heeft een aanpassing gemaakt zodat links van de Klik en chat-functie met daarin het telefoonnummer van de gebruiker, niet meer geïndexeerd worden door zoekmachines. Honderdduizenden telefoonnummers waren eerder wel te vinden.

Een woordvoerder van WhatsApp zegt tegen TechCrunch dat er een aanpassing is gemaakt, zodat de links niet meer geïndexeerd worden. Het gaat om links van de Klik en chat-functie. Die links gebruiken het format wa.me/telefoonnummer en gebruikers kunnen die zelf maken. Dergelijk links die openbaar gedeeld werden, waren te vinden via zoekmachines als Google.

Een beveiligingsonderzoeker wees er eerder deze week op dat zo honderdduizenden telefoonnummers van WhatsApp-gebruikers te vinden waren door eenvoudigweg te zoeken op site:wa.me . Inmiddels levert die zoekterm geen resultaten meer op, waaruit blijkt dat de links niet meer worden geïndexeerd.

WhatsApp reageerde op de bevindingen van de onderzoeker, maar stelde dat het geen fout is, omdat gebruikers de links zelf openbaar hebben gedeeld. Inmiddels heeft de berichtendienst dus wel een aanpassing gemaakt.

Het is niet voor het eerst dat het indexeren van WhatsApp-telefoonnummers via de links in de aandacht komt. WABetaInfo merkte dat in februari al op, maar destijds bleef dat vrij onderbelicht en kreeg het geen vervolg. De afgelopen dagen is het voorval breder opgepakt in de media.