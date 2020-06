ProGrade Digital brengt CFexpress-kaart met capaciteit van 1TB uit

ProGrade Digital kondigt twee series van CFexpress type b-geheugenkaarten aan voor professionele foto- en filmcamera's. De Gold-serie gaat tot een capaciteit van 1TB. De snellere Cobalt-serie gaat tot 650GB. De 1TB-kaart kost 900 dollar.

De kaarten in de Cobalt-serie hebben een maximale leessnelheid van 1700MB/s en een burstschrijfsnelheid van maximaal 1500MB/s. Deze geheugenkaarten, beschikbaar met een capaciteit van 325GB en 650GB, zijn ook in staat om langdurig met een snelheid van 1400MB/s bestanden weg te schrijven. Dergelijke snelheden komen van pas bij het opnemen van videobestanden in rawformaat, of voor het opnemen van 4k-video met hoge framerates.

In de Gold-serie komen meer capaciteiten beschikbaar, van 128GB tot 1TB. De maximale lees- en burstschrijfsnelheid is gelijk, maar de schrijfsnelheid die langdurig volgehouden is lager en afhankelijk van de capaciteit. Bij de 1TB-kaart is dat 500MB/s. ProGrade Digital verkoopt de geheugenkaarten in Amerikaanse webwinkels en via zijn eigen site. De 128GB-versie kost 180 dollar en de 1TB-variant kost 900 dollar.

In een datasheet noemt de fabrikant de snelheden die de afzonderlijke kaarten langdurig vol kunnen houden. Daarbij wordt voor alle geheugenkaarten een maximum leessnelheid aangegeven van 1600MB/s, iets langzamer dan wat de fabrikant noemt bij de specificaties. Bij de Gold-kaarten garandeert de fabrikant een schrijfsnelheid van minimaal 500MB/s bij de kaarten van 512GB en 1TB. Bij de Cobalt-kaarten is dat minimaal 1300MB/s.

De CFexpress-kaarten van ProGrade Digital zijn gebaseerd op de CFexpress 2.0 type b-standaard. De kaarten werken met het nvme 1.3-protocol en beschikken over twee pci-e 3.0-lanes. De theoretische maximumsnelheid van de standaard is 2000MB/s. Onder andere de Nikon D6-dslr en Canons komende EOS R5-camera gebruiken CFexpress-geheugenkaarten.