Webhosters die 'fout of laks' zijn wat betreft kinderporno komen op zwarte lijst

Het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid gaat in september een zwarte lijst openbaren met webhosters die 'fout of laks' zijn bij de aanpak van kinderporno. Bij een eerste onderzoek zijn zeventien bedrijven betrokken.

De minister maakte dat bekend tijdens een digitaal evenement van het Europees Parlement, over de bestrijding van kinderporno wereldwijd. Grapperhaus heeft recent hostingproviders aangeschreven waarbij op de servers kinderpornografisch materiaal is aangetroffen. Die bedrijven zijn naar voren gekomen in een eerste monitoring die door TU Delft is ontwikkeld. Via de tools van de universiteit wordt gemeten hoe lang bedrijven er over doen om de schadelijke inhoud te verwijderen.

Volgens Grapperhaus zijn er bij de eerste metingen zeventien bedrijven in het vizier gekomen en die zijn aangeschreven. "Het beeld is dat het overgrote deel van de schadelijke content via een klein deel van deze bedrijven online komt", zegt de minister. In september zijn de metingen van TU Delft klaar en er komt dan een rapport, waarover de minister de Tweede Kamer zal informeren. Daardoor worden de namen van de bedrijven openbaar gemaakt. In zijn toespraak noemt Grapperhaus dat 'naming en shaming voor een hoger doel'

Ook werkt de minister aan verdere handhavingsmogelijkheden, zodat internetbedrijven een boete of dwangsom kunnen krijgen als zij na een melding van kinderporno het beeldmateriaal niet snel genoeg verwijderen. Eind 2018 zegden webhosters en Nederlandse ict-bedrijven toe om dergelijk materiaal uiterlijk binnen 24 uur na een melding te verwijderen. Die zelfregulering van de sector was een wens van minister Grapperhaus.