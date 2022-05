Minister publiceert namen van hostingbedrijven die kinderporno te laat aanpakken

De Nederlandse minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft twee hostingproviders bij naam genoemd die volgens hem te weinig doen om kinderporno tegen te gaan. Het gaat om NForce en IP Volume. De bedrijven verwijderen kinderporno niet snel en vaak genoeg.

Grapperhaus noemt de namen van de hosters in een brief aan de Tweede Kamer. Hij zegt dat NForce 'een extreem grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal host'. In de eerste acht maanden van dit jaar kreeg de provider 179.610 meldingen van het Meldpunt Kinderporno. Dat is 93 procent van het totale aantal kinderpornomeldingen in Nederland. Grapperhaus zegt dat het bedrijf veel materiaal wel verwijdert, maar dat er 'toch te hoge aantallen meldingen open blijven staan'. Zo'n 86 procent van de meldingen wordt binnen 24 uur verwijderd. Dat is de termijn die providers eerder onderling en met de minister afspraken. Van de overgebleven meldingen bleef slechts drie procent in totaal langer dan 48 uur na melding online staan.

Ook het bedrijf IP Volume zou te weinig doen om de misdaad te bestrijden. "Er bestaat gegronde twijfel of dit bedrijf het Meldpunt Kinderporno accepteert als serieuze melder", schrijft Grapperhaus. Het bedrijf zou meldingen van het Meldpunt vaak niet oppakken. Ook zou het bedrijf technische belemmeringen opgooien waardoor meldingen niet konden worden doorgegeven. Het Meldpunt Kinderporno zag zich daarom vaak genoodzaakt naar de politie te stappen. "Een dergelijke by-pass via de politie zou niet nodig moeten zijn om IP Volume te bewegen om kinderpornografisch beeldmateriaal te verwijderen", zegt de minister.

Grapperhaus maakt met de brief een eerdere belofte waar toen hij beloofde webhosters die 'fout of laks zijn' op een zwarte lijst te zetten. De minister zei deze zomer ook dat hij bedrijven met naam en toenaam zou gaan noemen als ze niet aan de regels voldeden. Voorlopig zijn er nog geen consequenties voor die bedrijven. Wel werkt Grapperhaus aan een wet waarmee een aparte toezichthouder kan worden opgezet die de bevoegdheid krijgt om bedrijven te dwingen de porno te verwijderen.

De minister liet een onderzoek uitvoeren door de TU Delft onder hostingproviders. In dat rapport staat dat al het kinderpornografisch materiaal in Nederland vooral verspreid is onder vier hostingbedrijven. Nederland staat wereldwijd in het algemeen hoog op de lijst van landen waar kinderporno gehost wordt.