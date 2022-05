Mozilla lijkt gesponsorde sites te willen tonen op nieuwe tabbladpagina Firefox

Uit informatie op Bugzilla is op te maken dat Mozilla aan Sponsored Top Sites werkt. De bedoeling hiervan lijkt te zijn dat een gebruiker gesponsorde sites te zien krijgt bij het openen van een nieuwe lege tab in Firefox. De gebruiker kan dit uitschakelen.

De melding op Mozilla's Bugzilla, waar GHacks over schrijft, betreft een verzoek voor een optie om Sponsored Top Sites in Firefox uit te kunnen schakelen. Dit is een functie die Mozilla zelf nog niet aangekondigd heeft voor de browser. Het lijkt erop dat het gaat om het tonen van sites op de standaardtabbladpagina van Firefox, die Mozilla daarvoor gaan betalen. Zo zou Mozilla een extra inkomstenbron kunnen aanboren.

Een ontwikkelaar toont hoe de optie om Sponsored Top Sites uit te schakelen eruit kan komen te zien. Momenteel kunnen gebruikers kiezen of ze de sites die ze het vaakst bezoeken, op het startscherm willen tonen. Daarnaast zijn highlights van bezochte pagina's en bladwijzers, in Pocket opgeslagen pagina’s en updates van Mozilla en Firefox zo zichtbaar.

Het is niet de eerste keer dat Mozilla met reclame in Firefox zou experimenteren. In 2015 startte het bedrijf met het weergeven van gesponsorde 'tegels' in de toenmalige versie van Firefox maar in datzelfde jaar stopte Mozilla daar ook weer mee. In 2018 ging het om gesponsorde links op tabpagina's, die Amerikaanse gebruikers te zien kregen.