Google gaat experimentele features in Chrome promoten bij opt-in

Google gaat bepaalde experimentele Chrome-functies promoten bij gebruikers. Normaal kunnen gebuikers die bètafeatures zelf inschakelen, maar dan moeten ze wel weten welke dat zijn. Google gaat daar nu voorbeelden van geven, mits gebruikers daar zelf voor kiezen.

De functie zit in Chrome 89.0.4353.0, schrijft Ghacks. Het gaat om een feature waarbij specifieke experimentele functies in de browser worden uitgelicht die in chrome://flags kunnen worden aangezet. Dat is het deel van de browser waar gebruikers normaal gesproken handmatig bètafeatures kunnen in- en uitschakelen. Wel moeten gebruikers dan specifiek weten welke functies interessant zijn en die specifiek opzoeken.

Met de nieuwe update verschijnt er een pictogram in de menubalk waarin verschillende functies van 'Chrome Labs' worden uitgelicht. Google kiest die zelf uit, al is niet duidelijk op basis waarvan dat gebeurt. Momenteel zijn er twee functies beschikbaar die daar verschijnen. Het gaat om een feature waarbij gebruikers een website aan een leeslijst kunnen toevoegen, en een waarbij gebruikers kunnen zoeken in openstaande tabbladen.