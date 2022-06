Google verwijdert Chrome-extensie The Great Suspender vanwege malware

Google heeft de Chrome-extensie The Great Suspender uit de Chrome-webwinkel verwijderd nadat die met een update vermoedelijk malafide functies kreeg. De extensie had ruim twee miljoen downloads en liet gebruikers tabbladen bevriezen om geheugengebruik te besparen.

Gebruikers merken via Twitter en Reddit op dat hun tabbladen zijn gesloten en ze een melding kregen dat de extensie is uitgeschakeld vanwege malware. De pagina van de extensie in Chromes webwinkel is tevens offline gehaald. Google geeft zelf geen uitleg over het offline halen van de extensie. Gebruikers van wie de tabbladen zijn gesloten, kunnen deze via Chromes geschiedenis terughalen. Daarvoor moeten de gebruikers zoeken naar The Great Suspenders extensie-id klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg, waarbij de kwijtgeraakte url aan het einde van ieder zoekresultaat staat.

Het offline halen van de extensie volgt na meerdere waarschuwingen van gebruikers en media, waaronder TheMageKing via Github. De gebruiker stelt dat de eerdere beheerder van The Great Suspender de extensie verkocht aan een onbekende partij. Met update 7.1.8 zou de extensie onder meer heimelijk de gebruiker tracken en 'fraudulente handelingen' kunnen uitvoeren, stelt TheMageKing. De extensie zou met die update in theorie advertenties kunnen injecteren, pagina's kunnen blokkeren en de gebruiker naar andere sites kunnen dwingen, zegt de Github-gebruiker.

Met The Great Suspender konden gebruikers tabbladen na een bepaalde tijd inactief maken, zodat deze tabbladen minder computergeheugen gebruiken. Volgens Windows Central werd de extensie eind november al bij de Edge-browser offline gehaald.