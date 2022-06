Blizzard brengt Diablo 4 niet in 2021 uit, werkt aan mobiele Warcraft-games

Overwatch 2 en Diablo 4 verschijnen niet dit jaar, zo maakt uitgever Activision Blizzard bekend tijdens de publicatie van de kwartaalcijfers. Wanneer beide games wel verschijnen, maakte de uitgever niet duidelijk. Het bedrijf werkt aan meerdere mobiele Warcraft-games.

Activision Blizzard verwacht dit jaar goede resultaten van Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush. "Tegelijkertijd maken we flinke voortgang bij onze ontwikkelpijplijn voor ander belangrijk intellectueel eigendom, waarvan we verdere groei in 2022 verwachten", aldus Activision Blizzard. Daaruit blijkt Overwatch 2 en Diablo 4 in ieder geval niet meer dit jaar verschijnen. Niet duidelijk is of de uitgever wel op die titels doelt met de verwachte groei in 2022.

Blizzard kondigde Diablo IV aan op zijn Blizzcon-evenement van 2019. Diablo IV komt uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One als 'basisgame' en krijgt in ieder geval microtransacties, seasonal content en uitbreidingen. Overwatch 2 werd ook in 2019 aangekondigd. Die game krijgt onder andere een nieuwe PvP-modus en nieuwe heroes en verschijnt voor Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows en Xbox One.

Blizzard heeft verder meerdere mobiele en gratis te spelen 'Warcraft-ervaringen' in verdergaande ontwikkeling, zo zei Bobby Kotick, ceo van Activision Blizzard in een toelichting op de kwartaalcijfers, opgetekend door Seeking Alpha. Geruchten over een mobiele Warcraft-gam doen al sinds 2017 de ronde.