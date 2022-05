Diablo IV krijgt vernieuwde skill tree en 'beter herspeelbare' endgame

Blizzard heeft een nieuwe ontwikkelingsupdate voor Diablo IV gepubliceerd. Daarin gaat de ontwikkelaar onder andere in op de vernieuwde skill tree. Ook introduceert het bedrijf een enchantment-systeem voor de Sorceress-klasse en een beter herspeelbare endgame.

Blizzard meldt onder andere dat het skills- en talentensysteem op de schop gaat. Zo worden actieve en passieve vaardigheden nu opgedeeld in verschillende secties van de skill tree, waarbij de wortels van de boom passives zijn, en de takken actieve skills bevatten. De boom bevat verschillende nodes, zo schrijft de ontwikkelaars. Vierkante nodes omvatten bijvoorbeeld nieuwe skills, terwijl ronde nodes juist upgrades aan skills die de speler al heeft ontgrendeld bevatten.

Het bedrijf meldt verder dat gebruikers niet alle skills en upgrades vrij kunnen spelen. Spelers die de endgame bereiken, zullen naar verwachting van Blizzard zo'n 30 tot 40 procent van alle nodes hebben ontgrendeld. Zo kunnen spelers 'op verschillende manieren hun personage uitbouwen'.

De skill tree in Diablo IV. Afbeeldingen via Blizzard

Blizzard introduceert ook een nieuw enchantment-systeem voor de Sorceress-klasse. Alle Sorceress-vaardigheden kunnen in actieve skillslots of in specifieke enchantment-slots geplaatst worden. Wanneer spelers dat laatste doen, kunnen ze de skill niet langer als actieve vaardigheid gebruiken. In plaats daarvan krijgen spelers een secundaire, passieve bonusvaardigheid.

Bij de Meteor-vaardigheid kunnen spelers bijvoorbeeld een meteoor uit de lucht oproepen. Wanneer deze in een enchantment-slot wordt geplaatst, kunnen spelers die meteoor niet langer besturen. In plaats daarvan zullen ze 'periodiek' automatisch op vijanden vallen.

Verder gaat Blizzard kort in op de endgame van Diablo IV. Dit onderdeel wordt nog ontwikkeld, maar de ontwikkelaar geeft alvast aan dat de endgame 'meer diepgang en herspeelbaarheid' moet krijgen dan Diablo 3. Verdere details geeft Blizzard vooralsnog niet.

Diablo IV werd vorig jaar aangekondigd tijdens Blizzcon. De game gaat onder andere over de terugkeer van Lilith, de Daughter of Hatred. Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt. Tweakers publiceerde eind vorig jaar een preview van de game.

Het enchantment-systeem. Afbeeldingen via Blizzard