Diablo IV krijgt Rogue als vierde speelbare class

Tijdens BlizzConline kondigt Blizzard de vierde speelbare class aan voor Diablo IV. Naast Barbarian, Druid en Sorceress kunnen spelers kiezen voor een Rogue. De Rogue was als class opgenomen in de eerste Diablo-game, maar niet in de twee opvolgers.

Met de Rogue krijgt Diablo IV er een snelle class bij. De fysiek kwetsbare Rogue kan zich met een soort dash snel over het slagveld verplaatsen om aanvallers te ontlopen. De Rogue kan aanvallen met pijl en boog, maar ook met een dubbel zwaard. Beide zijn te combineren met verschillende vormen van magie.

Blizzard kondigde Diablo IV aan tijdens de BlizzCon van 2019 en liet toen weten dat de game vijf speelbare classes krijgt. Op dat moment kondigde het alleen de Barbarian, de Druid en de Sorceress aan. Nu ook de Rogue bekend is, moet Blizzard dus nog nog één class prijsgeven.

De ontwikkelaar maakte niet bekend wanneer de rpg op de markt verschijnt. Er is wel bekend dat de game gaat verschijnen voor Windows, Xbox One en PlayStation 4, hoewel het aannemelijk is dat er ook een versie verschijnt voor Xbox Series X|S en PlayStation 5.