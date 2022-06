Blizzard viert dertigste verjaardag met bundel van drie oude games

Tijdens BlizzConline kondigt Blizzard de Arcade Collection aan, een bundel van drie van de oudste games van de studio. Gebundeld zijn The Lost Vikings, Rock n' Roll Racing en Blackthorne, die verschijnen voor Windows, PS4, Xbox One en Switch.

“Door games als The Lost Vikings, Rock n' Roll Racing en Blackthorne zijn we toegegroeid naar games als Warcraft, Diablo en StarCraft en daarom leek het ons een passend eerbetoon om via de Blizzard Arcade Collection terug te kijken op onze geschiedenis”, stelde Blizzard-directeur J. Allen Brack tijdens de opening van BlizzConline, de online variant van het fanfeest dat Blizzard jaarlijks organiseert.

Spelers kunnen bij alle drie de games kiezen of ze die willen spelen in de originele vorm of in de nieuwe Definitive Edition. In die laatste variant kan de voortgang makkelijker opgeslagen worden en is er een optie om de gameplay 10 seconden terug te draaien.

De Arcade Collection is onderdeel van de Celebration Collection, een verzameling in-game goodies die Blizzard verkoopt ter ere van het dertigjarig bestaan van de studio. De Celebration Collection kost € 19,99 en is per direct verkrijgbaar via Blizzards eigen Battle.net, de Nintendo eShop, de PlayStation Store en de Xbox Store.

Blizzard bracht de games uit de bundel op de markt in de eerste jaren van zijn bestaan. De studio werd opgericht in 1991, toen nog onder de naam Silicon & Synapse. De allereerste game die het op de markt bracht, was RPM Racing, dat niet in de bundel zit. Daarop volgden The Lost Vikings in 1992 en Rock n' Roll Racing in 1993. Blackthorne zou volgen in 1994, hetzelfde jaar dat Blizzard door zou breken met Warcraft: Orcs & Humans.