Blizzard geeft details over eerste grote update World of Warcraft Shadowlands

Tijdens BlizzConline maakt Blizzard bekend dat World of Warcraft Shadowlands een eerste grote content update krijgt die Chains of Domination gedoopt is. In de update wordt Shadowlands uitgebreid met nieuwe gebieden en komen er nieuwe raid-zones.

Tijdens BlizzConline gaf Ion Hazzikostas, de Game Director on World of Warcraft, uitleg over de eerste grote content update voor Shadowlands, de WoW-uitbreiding die in november 2020 op de markt verscheen. Hazzikostas maakt duidelijk dat spelers in Shadowlands wel naar The Maw gaan, maar daar tot nu toe nooit echt voet aan de grond gekregen hebben. Dat gaat veranderen in Chains of Domination. De vier Covenant, de facties die in Shadowlands geïntroduceerd zijn, gaan de krachten bundelen, om het hoofd te kunnen bieden aan The Jailor en zijn troepen.

Daarnaast kunnen spelers in Chains of Domination naar nieuwe gebieden. Zo is aan het einde van de trailer die bij de aankondiging is vrijgegeven de zwevende zone Korthia te zien, die met kettingen aan The Maw gekoppeld is. Verder zullen spelers in Chains of Domination aan nieuwe raids deel kunnen nemen. De belangrijkste is Sanctum of Domination, een raid waarin spelers het opnemen tegen tien bosses. De laatste van die tien is Sylvanas Windrunner. Daarnaast komt er een nieuwe variant van de Operation: Mechagon-dungeon, waarin spelers acht bosses voorgeschoteld krijgen.

In Chains of Domination kunnen spelers veel nieuwe en vooral betere uitrustingsstukken bemachtigen en de nodige nieuwe Flying Mounts en Battle Pets. Wanneer Chains of Domination beschikbaar is, is niet bekend.