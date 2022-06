Blizzard kondigt Diablo II Resurrected aan, een nieuwe versie van de rpg uit 2000 die later dit jaar verschijnt voor pc en consoles. De game is speelbaar met het originele 2d sprite-based uiterlijk of een nieuw 3d uiterlijk met moderne belichtingstechnieken.

Blizzard hoopt later dit jaar Diablo II Resurrected op de markt te brengen, een remake van de rpg uit 2000. De game verschijnt voor Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en Nintendo Switch. De nieuwe versie krijgt cross-progression, zodat de voortgang die geboekt is op één platform ook beschikbaar is op een ander. Of dat ook wil zeggen dat de game gratis beschikbaar is op alle platformen als spelers het op één platform aangeschaft hebben, is niet bekend. Wel bekend is dat Blizzard ook uitbreiding Lord of Destruction opgenomen heeft in Diablo II Resurrected.

Blizzard laat spelers kiezen hoe ze de nieuwe versie van Diablo II er uit willen laten zien. Er kan gekozen worden tussen het oorspronkelijke 2d sprite-based uiterlijk en een veel moderner driedimensionaal uiterlijk, met moderne technieken als physically-based rendering en dynamic lighting. In die versie zijn ook alle animaties onder handen genomen en zijn de spells van nieuwe effecten voorzien. Diablo II Resurrected is bovendien te spelen in resoluties tot 4k. Daarnaast is alle muziek en geluidseffecten nu in 7.1 audio beschikbaar. Blizzard heeft bovendien alle cinematics uit de oorspronkelijke geheel opnieuw gemaakt. Het gaat in totaal om 27 minuten.

Met Diablo II Resurrected waagt Blizzard opnieuw een poging om een gemoderniseerde versie op de markt van een van zijn succesgames. De eerste poging was Warcraft III: Reforged dat een jaar geleden op de markt verscheen. Fans hadden echter veel kritiek op de nieuwe variant. Zelfs zoveel dat Blizzard zich genoodzaakt zag geld terug te geven aan teleurgestelde fans.