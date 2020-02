Blizzard biedt excuses aan voor gebreken Warcraft 3-remaster en belooft bugfixes

Blizzard biedt zijn excuses aan voor de ontevredenheid die veel gamers hebben over Warcraft 3: Reforged. De studio belooft bugfixes, maar stelt ook de afwezigheid van vernieuwde ingame-cutscenes een bewuste keuze was.

In een blogpost schrijft Blizzard dat het hun 'spijt dat een deel van de spelers niet de ervaring hebben gekregen die ze wilden'. Een aantal bugs moeten later deze week verholpen worden, te weten de afwijkende kleuren en shading. Ook portretanimaties moeten verbeterd worden en audio- en interfacebugs moeten dan opgelost worden.

Verder zegt Blizzard dat er ondersteuning voor leaderboards, ranked matchmaking en clans onderweg is. Deze functies verdwenen ook voor eigenaren van het originele WarCraft III, inclusief de data daarin, zoals plaatsingen, clannamen en dergelijke. Een datum voor de herintroductie van deze systemen, noemt Blizzard niet.

Wat betreft de ingame-cutscenes houdt Blizzard stand. Het bedrijf zegt dat het 'niet te veel wilde afwijken van de originele game' en dat daarom deze tussenfilmpjes niet veel zijn aangepast. De animaties zijn wel beter, maar bijvoorbeeld de cameravoering is grotendeels hetzelfde gebleven. Bij de aankondiging van WarCraft III: Reforged toonde Blizzard trailers waarin de cutscenes juist flink waren aangepast.

Blizzard levert geen commentaar over een ander pijnpunt in de ogen van spelers: dat er in de gebruiksovereenkomst staat dat alles wat aan custom content in de WarCraft III-editor gemaakt wordt, nu eigendom blijft van Blizzard. Mogelijk heeft dat te maken met Dota, dat begon als een WarCraft-mod maar in handen van concurrent Valve uitgroeide tot een gigantische gamefranchise.

Recent bleek al dat Blizzard alle restricties voor geld terugvragen bij de game heeft weggehaald. Spelers kunnen geld terugkrijgen ongeacht hoe lang ze WarCraft III: Reforged op hun account hebben of hoeveel uren ze gespeeld hebben.

IGN maakte bovenstaande vergelijking met daarin de aankondiging van de remake en beelden van de uiteindelijke release.