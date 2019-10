Warcraft III: Reforged-multiplayerbèta is van start gegaan

Blizzard is begonnen met het versturen van uitnodigingen voor de multiplayerbèta van Warcraft III: Reforged. Dit is een remaster van de strategiegame Warcraft III uit 2002. Wanneer het spel uitkomt, is nog onbekend.

Blizzard meldt dat het deze week begint met het uitdelen van uitnodigingen en inmiddels worden op videoplatform Twitch al de nodige sessies van deze bèta gestreamd. De uitnodigingen, die in de komende weken stapsgewijs worden verstuurd, lijken vooralsnog alleen open te staan voor degenen die het spel vooraf hebben besteld. Degenen die de Spoils of War-editie vooraf hebben besteld, krijgen als eersten toegang.

Het bedrijf zegt dat de bèta nog wel een aantal beperkingen heeft, zoals een beperkte toegang tot de orcs en mensen bij de 1v1- en 2v2-matchmaking. In de komende weken worden ook de rassen undead en night elves toegevoegd, en komen er meer gamemodi beschikbaar.

Warcraft III: Reforged zal niet alleen de basisgame Reign of Chaos bevatten, maar ook de Frozen Throne-uitbreiding. Het spel bevat naast de multiplayer in totaal 62 singleplayermissies. Als onderdeel van de remaster worden de graphics van een update voorzien, worden speelveldaanpassingen doorgevoerd en komen er vernieuwde voice-overs en cutscenes.

Het is nog onbekend wanneer de remaster precies uitkomt. Het spel werd vorig jaar november tijdens Blizzcon aangekondigd, waarbij de boodschap was dat het ergens in 2019 zou uitkomen. Tijdens een interview in november vorig jaar gaf Blizzard-producent Pete Stilwell aan dat de bèta begin 2019 zou verschijnen. Aangezien de multiplayerbèta nu pas beschikbaar komt, is het waarschijnlijker dat het spel ergens volgend jaar verschijnt.