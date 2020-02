Review bombing is tegenwoordig een dingetje. Het is een manier waarmee fanatieke fans door middel van een user review hun mening laten horen, en niet perse op de meest genuanceerde wijze. Het fenomeen speelt zich af op sites en platformen als Steam en Metacritic. Doordat fans massaal zeer negatieve reviews over bepaalde games achterlaten, wordt de gemiddelde score ervan sterk omlaag getrokken. Zo werden de eerste games die exclusief op het nieuwe platform van Epic verschenen op het concurrerende Steam genadeloos aan de schandpaal genageld. Het jongste slachtoffer is Warcraft III: Reforged. De game heeft op Metacritic zelfs de laagste score ooit, terwijl het origineel juist als zeer goed bekendstaat. Wat is er aan de hand? Is Warcraft III: Reforged echt zo slecht?

Blizzard bracht Warcraft III: Reign of Chaos in 2002 op de markt. De game werd geroemd als heerlijk spelende rts met rpg-elementen, een prima campagne en lekker soepele gameplay. Het was echter ook een game die vooral in multiplayer tot zijn recht komt. Uitbreiding The Frozen Throne verscheen een jaar later. Daarmee streek Blizzard veel kleine plooien glad, zodat het geheel een van de beste rts-games ooit zou worden. Het is haast gek om te bedenken dat al een jaar later World of Warcraft uitkwam, de game die Warcraft definitief tot een van de bekendste franchises ooit zou maken. En het is nog gekker om te bedenken dat Blizzard met Warcraft III: Reforged het uiterlijk van de originele game flink heeft opgepoetst. Wie Reforged speelt, kan kiezen tussen Classic-instellingen waarmee de game er net zo uitziet als in 2003, en de Reforged-settings met het opgewaardeerde uiterlijk. Met die laatste instellingen ziet de game er een stuk beter uit, maar valt ook meteen op dat zeker de modellen van de verschillende personages sterk lijken op die uit de huidige versie van World of Warcraft.

Classic en Reforged

Wie het opgepoetste uiterlijk van Reforged aan zich voorbij ziet trekken, zal wellicht teleurgesteld zijn. Zoveel mooier lijkt de game op het eerste gezicht niet te zijn. Hoe groot het verschil daadwerkelijk is, blijkt pas goed als je de Classic-stand uitprobeert. Dan blijkt dat de oorspronkelijke versie er beduidend minder gedetailleerd uitziet. Met de Classic-variant op je beeldscherm blijkt pas goed hoe herinneringen het beeld kunnen verkleuren. Dat geldt althans bij ons zo. Het verschil tussen beide versies is wel degelijk groot; onze herinneringen aan het origineel zijn kennelijk mooier dan wat de game destijds werkelijk in visueel opzicht bood.