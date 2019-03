Blizzard maakt Warcraft en Warcraft II zonder drm op Gog.com beschikbaar

Blizzard heeft Warcraft: Orcs and Humans en Warcraft II Battle.net Edition via gameplatform Gog.com beschikbaar gemaakt. De spellen bevatten geen drm en zijn op moderne systemen te spelen.

De digitale release van de klassieke rts-games is gedaan in aanloop naar de viering van de 25ste verjaardag van Warcraft. Bij Warcraft: Orcs and Humans gaat het om het eerste deel in de reeks zoals die in 1994 verscheen. De grafische weergave of interface is dus niet aangepast.

Warcraft II Battle.net Edition bevat de Tides of Darkness- en Beyond the Dark Portal-uitbreidingen. Het spel is te spelen in een authentieke variant en een versie met multiplayer en weergave in hogere resolutie. Spelers kunnen bij het starten kiezen welke versie moet laden. De multiplayerfunctie verloopt via Blizzards Battle.net-platform.

Warcraft: Orcs and Humans kost bij Gog.com 5,29 euro en draait op Windows en macOS. Voor Warcraft II Battle.net Edition moeten spelers 8,89 euro afrekenen en dit spel draait alleen op Windows. Ook is er een bundel van de twee Blizzard-klassiekers voor 13,29 euro.

Eerder verscheen de originele Diablo al op Gog.com en Blizzard werkt ook aan een opgepoetste versie van Warcraft III. Deze Reforged-versie moet dit jaar verschijnen.