Blizzard klaagt Chinese maker van mobiele game die op Warcraft lijkt aan

Blizzard Entertainment is in Californië een rechtszaak begonnen tegen Sina Games. Die Chinese studio is de maker van free-to-playsmartphonegame Glorious Saga. Volgens Blizzard kopieert het bedrijf daarin veel elementen uit zijn Warcraft-games.

Gamewebsite Polygon heeft de aanklacht online gezet. Blizzard schrijft daarin dat de gratis game van het Chinese bedrijf vrijwel een complete kopie is van Warcraft-games en daaraan gerelateerde producten. Via de rechter wil Blizzard afdwingen dat de game niet meer in deze vorm beschikbaar is en ook eist het bedrijf een schadevergoeding van 150.000 dollar per geschonden werk.

De smartphonegame waar het om gaat is in China bekend als Glorious Saga, maar is ook wereldwijd beschikbaar. In de Google Play Store staat de app onder de noemer Glorious World. Die versie lijkt weinig gebruikt te worden, want volgens de downloadwinkel zijn er maar zo'n duizend installaties. Hoeveel gebruikers de Chinese versie heeft, is niet bekend.

Volgens Blizzard is 'ieder monster, wezen, dier en voertuig' in het spel gekopieerd uit Warcraft-games. Ook wapens, amuletten en andere objecten zouden zonder voorwendselen rechtstreeks uit Warcraft-games zijn gekopieerd. Ook gebruikt de game audio die exact lijkt op geluiden in Warcraft-games en het spel gebruikt namen van Warcraft-personages als Jaina Proudmoore, Gul’dan en Malfurion. De gelijkenissen zijn volgens Blizzard opzettelijk om zo te profiteren van de populariteit van de Warcraft-franchise.

Blizzard stelt dat veel smartphonegames inbreuk maken op intellectuele eigendom van het bedrijf en dat Glorious Saga slechts een recent voorbeeld is. Waarom het bedrijf specifiek tegen deze game optreedt, is niet duidelijk.

Er is een mogelijkheid dat Blizzard zelf aan een mobiele Warcraft-game werkt, merkt Wowhead op. Maandag maakte Xiaomi bekend dat het speciale uitvoeringen van zijn Redmi Note 8-smartphone gaat verkopen met een World of Warcraft-thema en vorige maand werd in een World of Warcraft-update een functie ontdekt om in te loggen met een telefoonnummer in plaats van een accountnaam. Blizzard werkt al aan een mobiele versie van Diablo voor Android en iOS.