Voormalig Xbox-topman Mike Ybarra krijgt topfunctie bij Blizzard

Mike Ybarra gaat bij Blizzard Entertainment werken. Hij krijgt daar de rol van executive vice president en general manager. Ybarra maakte eerder deze maand bekend Microsoft te verlaten. Hij werkte daar bijna twintig jaar en was topman van de Xbox-divisie.

Ybarra begint zijn werkzaamheden voor Blizzard op 4 november, meldt hij zelf op Twitter. Inhoudelijke details over zijn nieuwe rol geeft hij niet, maar hij zegt al wel aanwezig te zullen zijn op BlizzCon. Die conferentie van Blizzard vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 3 november.

Begin oktober maakte Ybarra bekend dat hij vertrekt bij Microsoft. Hij was daar corporate vice president van de Xbox-divisie. Zijn loopbaan bij Microsoft begin in 2000, toen hij als system engineer aan de slag ging. Hij werkte zich daarna op naar verschillende hoge functies in het bedrijf.

De aanstelling van Ybarra bij Blizzard volgt nadat er dit jaar twee medeoprichters het bedrijf verlieten. Mike Morhaine kondigde zijn vertrek aan in april, hij had zijn werk als directeur vorig jaar al ingeruild voor een rol als adviseur. In juli vertrok Frank Pearce, hij ging met pensioen.