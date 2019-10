Xbox-topman Mike Ybarra verlaat Microsoft

Mike Ybarra, de huidige corporate vice president van Microsofts Xbox-divisie, verlaat het bedrijf. Hij werkte bijna twintig jaar bij Microsoft. Ybarra hint op een nieuwe baan in de game-industrie, maar zegt niet wat het is.

Mike Ybarra

Ybarra maakt zijn vertrek bekend op Twitter. Wat zijn nieuwe functie wordt en bij welk bedrijf dat zal zijn, zegt Ybarra nog niet. Wel hint hij in een andere tweet erop dat hij iets anders gaat doen dat aan games is gerelateerd. Binnenkort zal hij daarover meer bekendmaken.

Mike Ybarra werkte sinds juni 2000 bij Microsoft. Hij begon als system engineer, maar werkte zich al snel op naar hogere functies. In 2009 werd hij general manager van Xbox Live. Sinds 2017 was hij als corporate vice president verantwoordelijk voor alles wat met gaming te maken heeft bij Microsoft. Wie de opvolger wordt van Ybarra is nog niet bekend.