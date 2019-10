Gebruikersgegevens Nederlands prostitutieforum zijn via vBulletin-lek gestolen

Een crimineel heeft e-mailadressen en ip-adressen van 250.000 gebruikers van het Nederlandse prostitutieforum Hookers.nl buitgemaakt en biedt de data te koop aan. Dat is mogelijk door de publicatie van een lek in vBulletin twee weken geleden.

Behalve e-mailadressen en ip-adressen gaat het ook om gebruikersnamen en wachtwoorden, maar de wachtwoorden zijn versleuteld en niet zomaar te kraken, meldt NOS. De site bevestigt tegenover NOS het datalek en zegt dat alle gebruikers donderdagochtend een melding krijgen over het datalek.

Het lek in vBulletin kwam twee weken geleden uit. Het gaat om een remote code execution-kwetsbaarheid waarmee een aanvaller een HTTP POST-request kan uitvoeren op de server waar vBulletin op draait. Daarvoor is bovendien geen verdere authenticatie nodig. Een aanvaller heeft geen account op het betreffende forum nodig. Opvallend is hoe relatief eenvoudig het lek is uit te buiten. Dat kan al door een commando in te geven in slechts twintig regels Python-code.

De crimineel vraagt 300 dollar voor de set gegevens van in totaal 250.000 gebruikers en prostituees. De kwetsbaarheid is uit te buiten op vBulletin-forums tot en met versie 5.5.4. Hookers.nl draait op die meest recente kwetsbare versie, maar had kennelijk de patches van vBulletin van 25 september niet geïnstalleerd.