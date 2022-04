Hookers-forum over sekswerkers stopt omdat het niet wil voldoen aan AVG

Hookers, een Nederlands forum waar bezoekers ervaringen delen over sekswerkers, gaat berichten en gebruikers verwijderen. De site moet van de Autoriteit Persoonsgegevens aanpassingen doen, maar de uitbater stelt dat daarmee het bestaansrecht vervalt.

In een e-mail aan leden, die ook op het forum is geplaatst, schrijft de forumuitbater dat het een onderzoeksrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ontvangen. De uitkomsten die daarin staan 'zijn niet goed', aldus de beheerder. Daarom is gekozen om vanaf 8 juli alle gebruikers en hun berichten te verwijderen.

Volgens de uitbater is het grootste probleem dat geplaatste reviews met een link naar een advertentie van een sekswerker volgens de AP niet voldoen aan de AVG. Volgens de uitleg van de toezichthouder wordt er in de reviews informatie gegeven die niet in de advertentie staat en waarvoor de sekswerker geen expliciete toestemming heeft gegeven.

De site stelt dat het bestaansrecht van Hookers vervalt als dergelijke reviews met een link niet geplaatst mogen worden. Eigenaar Midhold B.V. zegt wel nog inhoudelijk in gesprek te zijn met de AP en gebruikers nader te informeren als daar meer over duidelijk wordt.

Eind 2019 had Hookers te maken met een groot datalek. Via een kwetsbaarheid in vBulletin werden gebruikersgegevens van honderdduizenden leden buitgemaakt. De Nederlandse dienst Shattered Secrets wist vervolgens de helft van de uitgelekte wachtwoorden eenvoudig te kraken.