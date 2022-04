Australische telecomprovider injecteert advertentie in sms-bericht van Google

Een Australische telecomprovider heeft reclame in een verificatie-sms van Google aangebracht, tot grote verbazing van Google. Dat werd ontdekt door een ontwikkelaar die de sms kreeg. Het ging niet om phishing; de verificatiecode was legitiem. Google is met de provider in gesprek.

De reclame werd ontdekt door ontwikkelaar Chris Lacy, die een screenshot op Twitter plaatste. Daarin is te zien dat na de verificatiecode een 'SMS AD' volgt voor een VPN-dienst. In eerste instantie lijkt de sms op een phishingpoging, maar volgens Lacy werkte de code in de sms voor het inloggen met 2fa en ging het dus om een legitieme sms van Google. Google Messages merkt de sms ook niet aan als spam.

Na input van verschillende medewerkers van Google zegt Lacy dat het erop lijkt dat zijn telecomprovider de advertentie in de sms geïnjecteerd heeft. In een reactie aan 9to5Google zegt Google dat het niet om een advertentie van hen ging en het met de telecomprovider in gesprek is om uit te zoeken wat er is gebeurd. Beveiligingsonderzoeker Mark Risher van Google reageert dat het bedrijf deze praktijk niet accepteert.

Lacy is zich ervan bewust dat sms niet geschikt is voor tweestapsverificatie, omdat dit niet versleuteld is, zegt hij. Het ging om een oude account die geen alternatieve 2fa ingesteld had. Hij wil de naam van de provider niet prijsgeven uit privacyoverwegingen.